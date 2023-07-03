БЕРЛИН, 3 июл — ПРАЙМ. Министерство финансов Германии планирует увеличить дефицит на 16,6 миллиардов евро в рамках бюджета на 2024 год, сообщает издание Handelsblatt. МВФ прогнозирует рост госдолга Украины до 100,7 процента ВВП в 2025 году

"Министр финансов Кристиан Линднер (СвДП) запланировал новую задолженность в размере 16,6 миллиардов евро на 2024 год. Сам бюджет должен быть принят в кабинете министров в среду", — сообщает издание со ссылкой на источники в правительстве.

Проекту бюджета на предстоящий год предшествовали несколько месяцев споров в правительстве, как утверждает издание. В общей сложности Линднер планирует расходы в 445,7 миллиардов евро.

В рамках проекта Минфин намерен сэкономить в следующие два года 3,5 миллиардов евро для частичного покрытия дефицита финансового бюджета, который составляет приблизительно 20 миллиардов евро. По данным Handelsblatt, меры по экономии не коснутся лишь министерства обороны страны.

Согласно данным за первый квартал текущего года, госдолг Германии составляет 2,4 триллиона евро.