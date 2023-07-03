МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие закона об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год. На рассмотрение Думы его планируется вынести 11 июля. В Госдуме предложили сажать блогеров за "экономическую помощь врагу"

"Исполнение бюджета фонда проходило с учетом выполнения основных макроэкономических показателей в 2022 году, влияющих на формирование доходов фонда. Исполнение бюджета фонда обеспечило выполнение всех основных социальных обязательств", — заявил, представляя документ депутатам, председатель ФОМС Илья Баланин. При этом доходы фонда за 2022 год "возросли на 288 миллиардов рублей к 2021 году", отметил он.

"Счетная палата провела комплекс проверочных мероприятий по исполнению бюджета фонда. В ходе проверки установлено, что бюджетная отчетность фонда является достоверной и соответствует бюджетному законодательству", — сообщила в свою очередь исполняющая обязанности председателя Счетной платы Галина Изотова. А имеющиеся замечания, по ее словам, "не влияют на результат достоверности".

Законопроект, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме 2,919 триллиона рублей, или 105,1% к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете ФОМС, по расходам – 2,797 триллиона рублей (99,4% к плану). Таким образом, бюджет фонда исполнен с профицитом в 122 миллиарда рублей при планировавшемся дефиците в 21,8 миллиарда рублей.

За 2022 год сумма средств, переданных ФОМС из федерального бюджета, на компенсацию выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей составила около 47,5 миллиарда рублей, что на 33,9% больше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году на компенсацию выпадающих доходов фонду из бюджета РФ было передано 148,21 миллиарда рублей.

Бюджету ФОМС, как и в 2021 году, был предоставлен трансферт из федерального бюджета в объеме 140 миллиардов рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение". А межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 миллиарда рублей.