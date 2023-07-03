МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие закона об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2022 год. На рассмотрение Думы его планируется вынести 11 июля. Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета ФСС за 2022 год

"В 2022 году Пенсионный фонд в полном объеме выполнил все обязательства по выплате пенсий и пособий, мерам господдержки семей, имеющих детей, а также по повышению уровня пенсионно-материального обеспечения", — заявил на заседании комитета председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков. При этом доходы бюджета фонда превысили запланированные ранее показатели на 24,4%, отметил он.

"Мы, проведя проверку исполнения закона Пенсионного фонда и Фонда социального страхования за 2022 год и плановый период, применили риск-ориентированный подход и принцип существенности, установили уровень существенности полпроцента. И сделали вывод о том, что консолидированная бюджетность Фонда социального страхования и Пенсионного фонда за 2022 год соответствует требованиям бюджетного законодательства, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение фондов на 1 января 2023 года", — сообщил, в свою очередь, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме около 12,478 триллиона рублей (8,5% ВВП), из них 12,426 триллиона в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Расходы ПФР, согласно отчету, составили 11,374 триллиона рублей (7,8% ВВП), из них 11,338 триллиона в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Таким образом, бюджет фонда был исполнен с профицитом в сумме порядка 1,104 триллиона рублей при утвержденном ранее законом на 2022 год дефиците в 122,4 миллиарда рублей. При этом исполнение бюджета ПФР за 2022 год по доходам в целом составило 124,4% от утвержденных ранее законом бюджетных назначений, по расходам — 112,0%.

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных ПФР из федерального бюджета, составила около 6,83 триллиона рублей, из региональных бюджетов – 90 миллиардов. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году фондом было направлено 11,22 триллиона рублей.