Комитет Госдумы по бюджету поддержал принятие закона об исполнении бюджета ПФР за 2022 год
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие закона об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2022 год. На рассмотрение Думы его планируется вынести 11 июля.
"В 2022 году Пенсионный фонд в полном объеме выполнил все обязательства по выплате пенсий и пособий, мерам господдержки семей, имеющих детей, а также по повышению уровня пенсионно-материального обеспечения", — заявил на заседании комитета председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергей Чирков. При этом доходы бюджета фонда превысили запланированные ранее показатели на 24,4%, отметил он.
"Мы, проведя проверку исполнения закона Пенсионного фонда и Фонда социального страхования за 2022 год и плановый период, применили риск-ориентированный подход и принцип существенности, установили уровень существенности полпроцента. И сделали вывод о том, что консолидированная бюджетность Фонда социального страхования и Пенсионного фонда за 2022 год соответствует требованиям бюджетного законодательства, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение фондов на 1 января 2023 года", — сообщил, в свою очередь, аудитор Счетной палаты РФ Сергей Штогрин.
Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме около 12,478 триллиона рублей (8,5% ВВП), из них 12,426 триллиона в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.
Расходы ПФР, согласно отчету, составили 11,374 триллиона рублей (7,8% ВВП), из них 11,338 триллиона в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.
Таким образом, бюджет фонда был исполнен с профицитом в сумме порядка 1,104 триллиона рублей при утвержденном ранее законом на 2022 год дефиците в 122,4 миллиарда рублей. При этом исполнение бюджета ПФР за 2022 год по доходам в целом составило 124,4% от утвержденных ранее законом бюджетных назначений, по расходам — 112,0%.
Сумма межбюджетных трансфертов, полученных ПФР из федерального бюджета, составила около 6,83 триллиона рублей, из региональных бюджетов – 90 миллиардов. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году фондом было направлено 11,22 триллиона рублей.
https://1prime.ru/finance/20230703/840984740.html