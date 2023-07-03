МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Увеличение объема резервного фонда правительства — это вынужденная мера оперативного реагирования, в будущем его объем будет нормализоваться, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов раскрыл объем ФНБ на конец июня

"Увеличение объемов резервного фонда — вынужденная мера оперативного реагирования на внеплановые решения, в последующем объем резервного фонда будет нормализоваться и приходить в норму", — сказал он в ходе дискуссии в рамках комитета Госдумы по бюджету и налогам, где обсуждался проект федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2022 год".

Министр добавил, что основная идея заключается в том, чтобы "максимально все расходы, которые мы сможем запланировать, включать в расходную часть бюджета и принимать Госдумой в ходе бюджетного процесса".

"Да, действительно, в период ковида, в период начала СВО мы вынуждены были большими ресурсами осуществлять такие внеплановые маневры. На следующий год, на следующую трехлетку, естественно, мы таких больших объемов резервного фонда не будем планировать. И все наши траты, которые мы видим уже, которые необходимо осуществлять в следующем году и последующую трехлетку, погружать будем в соответствующие статьи расходов, чтобы минимизировать такие большие перераспределения через резервный фонд", — отметил Силуанов.

Резервный фонд правительства создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных в законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

В прошлом году резервный фонд неоднократно увеличивался, в том числе за счет неиспользованных средств федерального бюджета и дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В 2022 году они также были направлены на обеспечение стабильности экономики в условиях санкций.