МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Росфинмониторинг договорился с банковским сообществом и ЦБ РФ о том, чтобы ограничить порог перевода средств без открытия счета суммой в 100 тысяч рублей, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. В ЦБ раскрыли, как изменится популярная банковская услуга у россиян

"Мы выступили с предложением свыше определенного порога проводить не упрощенную, а полную идентификацию клиента. Чем выше сумма, тем выше потенциальные риски, когда, например, многомиллионная операция совершается в рамках упрощенной идентификации через подставное лицо либо на основе похищенных персональных данных. Для расчетов по электронным средствам платежа схожая норма давно работает. Когда проводятся мелкие бытовые операции, то может вообще не быть идентификации. Это закон тоже предусматривает", — заявил он в интервью "Российской газете".

Негляд напомнил, что в России существует институт упрощенной‌ идентификации для ряда операций‌ — в форме удаленной‌ идентификации, либо лично по паспорту, где верхний‌ порог по сумме тоже давно действует.

"Есть некое несоответствие, когда по переводам без открытия счета такого порога для упрощенной идентификации нет. Речь о пороге перехода с упрощенной на полную, сейчас это уже не 60, а 100 тысяч рублей. Договорились и с банковским сообществом, и с ЦБ", — сказал он.

В мае в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагается ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.

РИА Новости в ведомстве поясняли, что предложение касается не ограничения переводов денежных средств без открытия банковского счета определенной суммой, а установления верхнего порогового значения таких переводов в тех случаях, когда физлицо прошло только упрощенную идентификацию. Сейчас при условии упрощенной идентификации клиента можно переводить любую сумму без ограничения. Подчеркивалось также, что в случае принятия инициативы физлица и дальше смогут делать переводы без открытия банковского счета, но для этого в случае превышения порогового значения им придется пройти полную идентификацию.