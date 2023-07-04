АСТАНА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность создания в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) инвестиционного фонда для расширения торгово-экономических связей. Годовая инфляция в Казахстане замедлилась в июне

Казахстанский лидер, выступая во вторник на заседании Совета глав государств – членов ШОС в формате видеоконференции, отметил, что преимуществами организации являются географическая связанность государств, транзитно-транспортные возможности, огромный рынок и взаимодополняемость экономик.

"Несмотря на это, следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. В этой связи предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту", — сказал Токаев.

По его мнению, эффективной платформой для стимулирования прямых и портфельных инвестиций в региональные проекты ШОС может стать Международный финансовый центр "Астана", который вобрал в себя лучший опыт мировых финансовых институтов.

"На наш взгляд, экономическая повестка Шанхайской организации сотрудничества должна быть сфокусирована на таких задачах, как создание благоприятных условий для увеличения взаимного товарооборота, снятие существующих торговых барьеров, запуск совместных предприятий. Общими усилиями можно было приступить к созданию базы "экономических преференций ШОС" в целях повышения инвестиционной привлекательности нашей организации", — добавил президент.