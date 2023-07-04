МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Странам Шанхайской организации сотрудничества следует устранить барьеры, наладить платежную инфраструктуру и создать независимую финансовую систему для развития взаимной торговли, заявил президент России Владимир Путин. Россия и Оман могут сотрудничать в финансовой сфере, считают в ТПП

Российский лидер во вторник принимает участие в саммите Совета глав государств ШОС.

"Россия принимает самое активное участие в реализации дорожной карты ШОС о переходе на национальные валюты во взаимной торговле, одобренной на предыдущем саммите в Самарканде, в Узбекистане. И такую работу важно продолжать: предпринимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платежной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы", — отметил глава государства.

Путин добавил, что Москва выступает за наращивание странами ШОС взаимодействия по целому ряду направлений, включая инвестиции, банковскую сферу, транспорт, энергетику и промышленность.

Шанхайская организация сотрудничества — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию, на саммите Самарканде в сентябре 2022 года был принят документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.