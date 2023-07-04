КИШИНЕВ, 4 июл — ПРАЙМ. Фермеры в Молдавии просят у властей до конца года ввести мораторий на объявление аграриев банкротами, чтобы они могли погасить долги по кредитам, заявил глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. Евросоюз не назвал ситуацию молдавских фермеров "исключительной"

Ранее премьер Молдавии Речан по итогам переговоров с аграриями заявил, что правительство уже предложило экстренные решения. Дотационный фонд на 2023 год составляет 1,5 миллиарда леев (83,4 миллиона долларов) и будет дополнен еще 800 миллионами (44,5 миллиона долларов). Фермеры заявили, что недовольны этими условиями и взяли перерыв в протестах до 1 августа.

"Сейчас на фермеров начался прессинг со стороны кредиторов. Введите до 31 декабря мораторий на начисление пени, процентов, принудительное исполнение обязательств, на объявление банкротами фермеров. Мы не отказываемся от долгов, но на полгода хотя бы отсрочьте, потому что в этой ситуации фермеры не смогут заплатить и у них будут забирать продукцию по дешевке, банкротить", — заявил Слусарь в эфире телеканала TV8.

По его словам, если власти не пойдут аграриям на встречу, то фермеры столкнутся с массовым банкротством. Также работники сферы сельского хозяйства просят, чтобы власти предоставили им обещанное дизельное топливо и выплатили субсидии.

Молдавские аграрии в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.