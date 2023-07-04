МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Идея Минфина РФ уменьшить госрасходы на 10% в части незащищенных расходов бюджета вписывается в логику бюджетного правила, сообщил РИА Новости директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Комитет Госдумы одобрил отчет об исполнении бюджета за 2022 год

Ранее во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что министр финансов Антон Силуанов на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам 29 июня представил программу по фронтальному сокращению госрасходов в бюджете следующего года. Как сообщает издание, министр предложил ведомствам урезать траты на 10% — речь шла о так называемых незащищенных расходах бюджета (за исключением подлежащих непременному исполнению обязательств, прежде всего социальных). При этом, высвободившиеся траты предложили перераспределить.

По словам источников газеты, такую необходимость Силуанов объяснил растущим разрывом между расходами и доходами.

"Переходная формулировка бюджетного правила при прочих равных диктует снижение дефицита на следующий год. Инициатива по уменьшению незащищенных расходов вписывается в логику соблюдения правила. В условиях предзаданного роста защищенной части расходов единственные реальные альтернативы – поиск новых источников дохода или надежда на более хорошую макроэкономическую конъюнктуру", — считает Куликов.

Как отмечает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова, в текущих условиях, когда расходы значительно превышают бюджетные проектировки, а также когда появляется ряд новых инициатив, под которые также требуется дополнительное выделение средств —в особенности после того, как крупные компании оказались под ударом дополнительных налогов, "оптимизация расходов видится следующим шагом, необходимым при отсутствии постоянных стабильных доходов". Минфин подготовил поправки о замещении евробондов

Тем не менее, эксперт видит и некоторые риски. "Основной риск — это сокращение расходов, которые несут высокий мультипликативный эффект, т.е. способны дополнительно простимулировать экономический рост, например, расходы ориентированные на экономику. Из среднесрочного бюджета мы знаем, что расходы в этом направлении снижаются, а рост происходит преимущественно за счет расходов, связанных с национальной обороной и безопасностью. Такой тренд создает риски для дальнейших перспектив экономики", — заявила Лаврова.

Согласно закону о бюджете, доходы бюджета России в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). В 2024 году доходы бюджета составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — 27,98 триллиона, а расходы — 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение всей трехлетки бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. По предварительной оценке ведомства, в январе-мае бюджет был исполнен с дефицитом в 3,411 триллиона рублей.