АСТАНА, 5 июл — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в среду принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. Ставка ЦБ Австралии составила 4,1 процента

ЦБ Казахстана 24 февраля 2022 года принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%. В апреле того же года ставка была повышена до 14%, в июле — до 14,5%, в октябре — до 16%, а в декабре — до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%, по итогам февраля 2023 года ускорилась до 21,3%, но к началу июля замедлилась до 14,6%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт", — говорится в сообщении регулятора.

В пресс-релизе поясняется, что глобальное инфляционное давление ослабевает, но в ряде стран инфляция все еще остается устойчивой. На этом фоне центральные банки развитых стран продолжают ужесточение монетарных условий.

"Совокупный баланс рисков сохраняется слабо смещенным в сторону дезинфляционных факторов преимущественно за счет ослабления давления со стороны внешнего сектора. Однако слабое замедление базовой инфляции и растущие инфляционные ожидания требуют осмотрительного подхода в реализации монетарной политики", — говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что "замедление инфляции начинает формировать пространство для постепенного снижения базовой ставки в будущем". "В этой связи в рамках следующего решения по результатам прогнозного раунда Национальный банк оценит целесообразность осмотрительного снижения базовой ставки", — заявил регулятор.