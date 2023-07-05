МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ в июне 2023 года направил 66,979 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 3,452 миллиарда юаней и 5,127 тонны золота, говорится в материалах на сайте министерства. Цена золота стабильна утром среды

"В июне 2023 года … часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 3 451,9 миллиона китайских юаней и 5 127,2 килограмма золота в обезличенной форме была реализована за 66 978,9 миллиона рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении.

В конце прошлого года Минфин опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах и устанавливает гибкие доли активов. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.