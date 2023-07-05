Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на безлимитном аукционе
Минфин разместил ОФЗ серии 26238 на 31,1 миллиарда рублей на безлимитном аукционе 5 июля
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитном аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 31,08 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 37,399 миллиарда, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 70,85% от номинала, средневзвешенная цена — 70,9452% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 11,11% годовых, средневзвешенная доходность — 11,09% годовых.
Минфин РФ ранее разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26241 с погашением в ноябре 2032 года на 10,34 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 24,274 миллиарда. Позднее министерство предложит инвесторам ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52005 с погашением мае 2033 года в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.
https://1prime.ru/finance/20230705/841008649.html
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