ЖЕНЕВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем прямых иностранных инвестиций во всем мире в 2022 году снизился на 12% по сравнению с 2021 годом из-за конфликта на Украине и высоких цен на продукты питания и энергоносители, говорится в докладе о мировых инвестициях за 2023 год, опубликованном на сайте ЮНКТАД ООН. В Молдавии заявили об утрате страной привлекательности для инвесторов

"Глобальные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сократились на 12% в 2022 году до 1300 миллиардов долларов после резкого скачка в 2021 году, последовавшего за резким падением, вызванным COVID-19 в 2020 году. Это снижение в основном связано с сокращением объемов финансовых потоков и транзакций в развитых странах. Замедление произошло из-за перекрывающихся кризисов: войны на Украине, высоких цен на продукты питания и энергоносители, а также долгового давления", — сказано в документе.

По данным организации, снижение потоков прямых иностранных инвестиций было вызвано в основном с финансовыми операциями многонациональных компаний в развитых странах, где прямые иностранные инвестиции упали на 37%, до 378 миллиардов долларов.

"Глобальный климат для международной торговли и трансграничных инвестиций в 2023 году останется непростым. Геополитическая напряженность остается высокой. Недавние потрясения в финансовом секторе усугубили неопределенность инвесторов. ЮНКТАД ожидает, что понижательное давление на глобальные прямые иностранные инвестиции продолжится в 2023 году", — добавляется в докладе.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.