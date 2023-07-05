МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Риски кризиса в американской и с ней глобальной финансовой системе ввиду краха одного или нескольких банков исключать нельзя, однако нет признаков, указывающих на то, что это произойдет именно в августе, как прогнозирует французский экономист Аттали, сказал РИА Новости аналитик по международным рынкам "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов. Дерипаска призвал готовиться к краху гегемонии доллара

Известный экономист Жак Аттали ранее заявлял, что для банков существует реальная опасность, а все социалисты видят окно для мирового финансового кризиса в августе. По его словам, наихудший сценарий — это крах Deutsche Bank, за которым последует кризис в американской финансовой системе. Далее последуют сокращение кредитования и глобальная рецессия, считает Аттали.

"В целом, риски внезапного падения одного или нескольких крупных банков существуют всегда, а в последний год они были повышенными из-за резкого повышения ставок ФРС. При этом сейчас у нас нет понимания, почему это должно произойти именно в августе", — полагает Герасимов.

Кризис в американской и с ней глобальной финансовой системе ввиду краха одного или нескольких банков — это не какой-то невероятный сценарий, добавляет эксперт. Он напомнил, что подобное уже произошло в конце нулевых.