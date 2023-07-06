АНКАРА, 6 июл — ПРАЙМ. Целью правительства Турции является доведение показателей инфляции до однозначного уровня, экономическая политика страны предполагает структурные реформы, заявил министр казначейства и финансов страны Мехмет Шимшек. СМИ: Турция стала для россиян дорогим удовольствием

Годовая инфляция в Турции по итогам июня замедлилась до 38,21%, это самый низкий показатель за последние 18 месяцев.

"Экономическая программа Турции, нацеленная на финансовую дисциплину и снижение инфляции, предполагает поэтапное ужесточение денежно-кредитной политики и структурные реформы", — написал Шимшек в четверг в Twitter.

"Одной из целей является доведение дефицита государственного бюджета Турции до уровня Маастрихтских критериев, а также снижение в среднесрочной перспективе показателей инфляции до однозначного уровня", — отметил глава Минфина.

Шимшек указал также на значимость обеспечения макрофинансовой стабильности и сохранения темпов развития страны.

ЦБ Турции ранее заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится значительно. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем, стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.