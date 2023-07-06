С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ в четвертом квартале этого года хочет протестировать биоэквайринг — оплату в магазинах по лицу, на этапе пилотного проекта планирует установить лимит на сумму покупки в 2500 рублей, сообщила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. В ЦБ назвали срок начала выпуска цифрового рубля для широкого круга лиц

"Мы хотим сделать пилот во втором полугодии этого года, в четвертом квартале этого года. Мы отберем несколько торгово-сервисных предприятий: помимо POS-терминалов, там будут установлены терминалы для считывания лица, для биометрии", — сказала она.

"Мы планируем на первом этапе установить лимит по сумме, которая может быть оплачена по биоэквайрингу. Пока обсуждаем цифру 2,5 тысячи рублей", — добавила Скоробогатова.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.