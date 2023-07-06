С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — ПРАЙМ. Объем замороженных средств не превышает 100 тысяч рублей у 90% россиян-инвесторов, чьи активы заблокированы, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Центробанк оценил создание единой валюты БРИКС

В июне она сообщила, что Банк России прорабатывает вариант выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств на счетах типа "С".

"Что касается обмена замороженными активами, покупки замороженных активов за счет средств на счетах типа "С". Этот механизм должен быть добровольным для наших инвесторов. На мой взгляд, нужно начинать, прежде всего, с массового инвестора с небольшой суммой замороженных средств", — сказала она в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

"Могу сказать, что среди людей, чьи средства заморожены, у 90% людей средства заморожены до 100 тысяч рублей. Решать прежде всего нужно проблему массового инвестора, а потом по мере возможности дальше. На мой взгляд, это будет справедливо", — заключила она.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.