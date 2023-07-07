МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-июне, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы выросли на 19%, до 14,976 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Минфин назвал источники неучтенных поступлений бюджета России за 2022 год

Дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.

Объем поступивших доходов в первом полугодии составил 12,381 триллиона рублей, что на 12% ниже показателя за аналогичный период 2022 года (в июне 2023 года +29,8% г/г). "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика", — отметили в Минфине.

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за январь-июнь 2023 года составил 14,976 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19%. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов", — отмечает Минфин.

Нефтегазовые доходы

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-июнь сократились на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,382 триллиона рублей, говорится в материалах на сайте Минфина.

"Нефтегазовые доходы составили 3 382 миллиарда рублей и снизились на 47% г/г, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Юралс, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 триллионов рублей в год)", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает министерство, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов. Кроме того, как считает Минфин, уточнение механизма определения налоговой базы "нефтяных" налогов и сокращение соответствующих ценовых дисконтов будут содействовать дальнейшему восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора в течение года — особенно во втором полугодии.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,999 триллиона рублей и увеличились на 17,8%. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) вышла в устойчиво положительную область — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — отмечают в Минфине.

Там же добавляют, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-июня 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.