С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Количество жалоб на навязывание кредитными организациями дополнительных услуг при кредитовании заемщиков за первые пять месяцев 2023 года выросло в годовом выражении на 11% у банков и на 34% у МФО, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. В ЦБ рассказали о влиянии снижения экспорта нефти на среднесрочный прогноз

"Мы видим, что у нас в этом году произошло нескорое возобновление роста навязывания дополнительных услуг при кредитовании. Причем в микрофинанслвом секторе оно происходит даже быстрее, чем в банковском. Ну из положительного есть некоторое снижение, связанное с практикой мисселинга", — сказал Мамута в ходе своего выступления на Финансовом конгрессе.

По данным его презентации, рост навязывания допуслуг при кредитовании в секторе кредитных организаций за январь-май 2023 года вырос на 11% по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 2,6 тысячи жалоб с 2,4 тысячи. Навязывает в секторе МФО выросло на 34% — до 2,2 тысячи жалоб с 1,6 тысячи.

Однако на мисселинг жалоб стало меньше — их число снизилось на 13%, до 1,7 тысячи. Мамута также отметил, что в последнее время широкое распространение получила продажа многочисленных услуг, которые вообще не связаны с кредитом. "Подписки, ветеринарное обслуживание, поездки в космос через 20 лет и так далее", — добавил он.

Сейчас финансовый рынок разделился на две части: первая — это те игроки, которые стараются показывать максимальную клиентоориентированность. А вторая — те, кто пытаются заработать на недобросовестных практиках. "С нашей точки зрения последний сценарий плох не только для конкретных участников рынка, он плох для системы в целом, потому-то подрывает доверие потребителя… рынок рискует своей лояльностью и стабильностью на долгосрочном горизонте", — отметил Мамута.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.