Аналитик Осадчий: объем приходящихся на россиянина наличных вырос на десять тысяч рублей
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем наличных, приходящихся на одного россиянина в среднем, за полгода вырос на 10 тысяч рублей, до 127 тысяч рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"В среднем на россиянина за первое полугодие 2023 года объем наличных денег вырос на 10 тысяч рублей – со 117 тысяч рублей на 1 января 2023 года до 127 тысяч рублей на 1 июля 2023 года", — указал эксперт.
Рост объема наличных денег в обращении (вне Банка России) в первом полугодии 2023 года ускорился, обращает внимание Осадчий: за указанный период объем наличных денег в обращении вырос на 1,5 триллиона рублей (+8,9%), тогда как за весь 2022 год – на 2,3 триллиона рублей (+16,2%), а за 2021 год — на 0,6 триллиона рублей (+4,8%).
За июнь объем наличных денег в обращении вырос на 459 миллиардов рублей, в июле ускоренный рост продолжился: только за 1-6 июля этот объем вырос на 131 миллиард рублей, добавляет эксперт.
По мнению эксперта, рост наличных в обращении связан в первую очередь с относительно низким уровнем процентных ставок по вкладам, а также с возросшими финансовыми и экономическими рисками.
"Навес наличных создает повышенные инфляционные риски в экономике. Повышение ключевой ставки в июле может способствовать замедлению роста объема наличных денег в обращении", — заключил Осадчий.
https://1prime.ru/finance/20230707/841026861.html