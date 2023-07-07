МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем наличных, приходящихся на одного россиянина в среднем, за полгода вырос на 10 тысяч рублей, до 127 тысяч рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Россияне отметили рост цен на сахар, молоко, мясную и рыбную продукцию

"В среднем на россиянина за первое полугодие 2023 года объем наличных денег вырос на 10 тысяч рублей – со 117 тысяч рублей на 1 января 2023 года до 127 тысяч рублей на 1 июля 2023 года", — указал эксперт.

Рост объема наличных денег в обращении (вне Банка России) в первом полугодии 2023 года ускорился, обращает внимание Осадчий: за указанный период объем наличных денег в обращении вырос на 1,5 триллиона рублей (+8,9%), тогда как за весь 2022 год – на 2,3 триллиона рублей (+16,2%), а за 2021 год — на 0,6 триллиона рублей (+4,8%).

За июнь объем наличных денег в обращении вырос на 459 миллиардов рублей, в июле ускоренный рост продолжился: только за 1-6 июля этот объем вырос на 131 миллиард рублей, добавляет эксперт.

По мнению эксперта, рост наличных в обращении связан в первую очередь с относительно низким уровнем процентных ставок по вкладам, а также с возросшими финансовыми и экономическими рисками.

"Навес наличных создает повышенные инфляционные риски в экономике. Повышение ключевой ставки в июле может способствовать замедлению роста объема наличных денег в обращении", — заключил Осадчий.