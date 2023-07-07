МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в первом полугодии 2023 года фиксирует рост попыток незаконного провоза наличных физлицами через границу РФ: всего было пресечено 5 915 попыток, что на 17% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ведомства. Банковский аналитик зафиксировал рост объема наличных на руках у россиян

"В целом ФТС России отмечает рост количества попыток незаконного перемещения (ввоза и вывоза) гражданами наличных в 2023 году. В первом полугодии 2023 года таможенники зафиксировали 5 915 попыток незаконного перемещения физическими лицами через границу наличных денежных средств и инструментов. Это на 17% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом попытки нелегального вывоза предпринимались в 6 раз чаще, чем ввоза", — говорится в сообщении.

В ФТС добавляют, что общий объем незаконно перемещаемых гражданами денежных средств в рублевом эквиваленте составил 911,3 миллиона. При этом основной незаконно перемещаемой валютой являлись российский рубль, доллары США, евро, турецкие лиры и дирхамы ОАЭ. Чаще всего денежные средства вывозились в Турцию, ОАЭ, Азербайджан и Сербию, а ввозились из Турции, ОАЭ, Азербайджана и Узбекистана, сообщают в ведомстве.

Всего с начала года таможенными органами возбуждено 39 уголовных дел по статье о контрабанде наличных и 5 876 дел об административных правонарушениях (АП) по статье о недекларировании либо недостоверном декларировании наличных, включая случаи нарушения запрета о вывозе из страны иностранной валюты в сумме свыше 10 тысяч долларов.

Отмечается также, что по фактам незаконного вывоза наличности на общую сумму 657,9 миллиона рублей возбуждено 24 уголовных дела (что соответствует показателям работы за аналогичный период прошлого года) и 5 069 дел об АП (что на 27% больше, чем в январе-июне 2022 года). Как сообщает ФТС, на увеличение количества дел о незаконном вывозе наличности повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских банковских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера.

В ФТС добавляют, что по фактам незаконного ввоза валюты на общую сумму 253,5 миллиона рублей возбуждено 15 уголовных дел и 807 дел об АП — данные показатели снизились на 40% и 19,8% соответственно, что обусловлено сокращением потока иностранных туристов, посетивших Россию в январе-июне этого года.

Со 2 марта 2022 года вывоз из РФ наличной иностранной валюты на сумму свыше эквивалента 10 тысяч долларов был временно запрещен указом президента, а с 15 октября 2022 года — вновь разрешен, но с только с разрешения ЦБ РФ, напоминает ФТС. По данным ФТС, с 1 марта 2022 года по июнь текущего года включительно было пресечено 8 337 попыток вывоза наличной валюты сверх установленной нормы на общую сумму более 900 миллионов рублей.