С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Банк России надеется на принятие до конца года закона о переводе квазироссийских компаний в РФ, сказала журналистам директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына в кулуарах Финансового конгресса Банка России. ЦБ: заемщики в январе-мае на треть чаще жаловались на МФО

"Сейчас мы вместе с министерством экономического развития обсуждаем различные варианты, каким образом это можно сделать. Во-первых, есть базовый вариант, который уже действует, закреплен в законодательстве — это редомициляция. Сейчас обсуждаются возможные способы, скажем так, законодательно закрепить какое-то расширение возможности для редомициляции", — сказала она.

"Тогда иностранные холдинги, которые зачастую являются еще и публичными компаниями, они могли бы получить возможность стать российскими компаниями, сменив "гражданство",- добавила Курицына.

По ее словам, еще обсуждается ряд других инициатив, но они более сложные и, на взгляд ЦБ РФ, носят более рискованный характер с точки зрения последствий возможных и для бизнеса, и для акционеров, и для сохранения прав собственности.

"Поэтому сейчас единого решения нет. Скорее, для разных компаний, поскольку у всех разная структура бизнеса: у кого-то только российский операционный бизнес, у кого-то российский и не российский операционный бизнес, для каждой компании, скорее всего, необходимы будут какие-то донастройки, специальные решения. Нет единого рецепта, который бы всем подходил", — отметила Курицына.

Она пояснила, что есть компании иностранные публичные и непубличные — первая развилка для решения вопроса, есть компания холдинговая: операционный бизнес только в России, соответственно, для нее редомициляция является спокойным предпочтительным решением. Есть компании, у которых российский бизнес, но одновременно они еще и имеют не российский бизнес (где-то в дружественных странах, где-то в недружественных). Для них уже редомициляция не является спокойным решением, потому что им необходимо сохранить нормальное управление активами за рубежом.

"В зависимости от набора факторов мы должны предложить, соответственно, и набор решений. Сейчас мы их обсуждаем. Мы исходим из того, что для бизнеса это нужно как можно раньше. В эту сессию (работы Госдумы РФ — ред.), я думаю, мы не успеем, может быть, какие-то точечные будут изменения, но мы исходим из того, что до конца года это будет", — предположила она.

"Необходимо обеспечить управляемость, а проблема в том, что если у вас основной акционер находится в иностранной юрисдикции, которая не дает, скажем: возможности принимать корпоративное решение для российской компании, то, конечно, эту проблему надо решать. Это проблема не только совета директоров, это проблема самого юридического лица. Его нужно либо переводить в Россию, либо какие-то иные с ним решения принимать", — сказала Курицына.