В Банке России не ожидают снижения ставок по ипотеке
Банк России не ожидает снижения ставок по ипотеке и повышения спроса на рефинансирование кредитов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Банк России не ожидает снижения ставок по ипотеке и не прогнозирует спрос на рефинансирование таких кредитов, сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
"Наши расчеты показывают, что, например, в 2020 году ожидаемый срок до погашения ипотечного кредита составлял семь-восемь лет, но сейчас мы видим по данным отчетности, что уже досрочных погашений стало намного меньше, срок уже составляет 12 лет и естественно будет увеличиваться, поскольку мы сейчас не ожидаем снижения ставок и спрос на рефинансирование кредитов", — сказала Данилова, выступая на финансовом конгрессе ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20230707/841028809.html
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