С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Банк России не ожидает снижения ставок по ипотеке и не прогнозирует спрос на рефинансирование таких кредитов, сообщила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Вступило в силу положение ЦБ РФ о досрочном погашении потребкредита

"Наши расчеты показывают, что, например, в 2020 году ожидаемый срок до погашения ипотечного кредита составлял семь-восемь лет, но сейчас мы видим по данным отчетности, что уже досрочных погашений стало намного меньше, срок уже составляет 12 лет и естественно будет увеличиваться, поскольку мы сейчас не ожидаем снижения ставок и спрос на рефинансирование кредитов", — сказала Данилова, выступая на финансовом конгрессе ЦБ.