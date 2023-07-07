МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 1 ИЮЛЯ СОСТАВИЛИ $582,4 МЛРД ПРОТИВ $584,2 МЛРД НА 1 ИЮНЯ — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230707/841029209.html
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ НА 1 ИЮЛЯ СОСТАВИЛИ $582,4 МЛРД ПРОТИВ $584,2 МЛРД НА 1 ИЮНЯ — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20230707/841029209.html
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