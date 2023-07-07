Deutsche Bank и дочерний Postbank пострадали от утечки данных
General-Anzeiger: Deutsche Bank и Postbank столкнулись с утечкой персональных данных клиентов
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank и его дочерний банк под названием Postbank столкнулись с утечкой данных их клиентов, сообщило в пятницу издание Bonner General-Anzeiger.
Издание сообщает, что клиенты стали получать письма от банков с информацией об утечке их персональных данных. В письмах сообщается, что причиной утечки стала уязвимость в программном обеспечении у внешнего поставщика услуг, который отвечает за смену счетов.
Представитель Deutsche Bank подтвердил изданию факт утечки, уточнив при этом, что она затронула пользователей, которые пользовались функцией смены счетов в Deutsche Bank и Postbank в 2016-2018 годах, а также в 2020 году. Утечка включает в себя имена, фамилии клиентов, а также номера их банковских счетов (IBAN).
По словам представителя Deutsche Bank, эта утечка могла также затронуть около 100 компаний в более чем 40 странах мира.
https://1prime.ru/finance/20230707/841030740.html
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