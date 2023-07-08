МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мексика открыта к внедрению российской платежной системы "Мир", но обращения от властей России по этому вопросу не поступало, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас. Мексика выразила интерес к увеличению объема поставок российских удобрений

Посол подчеркнул, что реальность в сфере финансов меняется, и Мексика адаптируется к изменениям.

"Поэтому в перспективе мы можем сказать, что, если будут условия для использования еще одной платежной системы, такой как система "Мир", Мексика, конечно, открыта к этому. Но в настоящий момент официального обращения от правительства РФ, чтобы это произошло, нет", — заявил дипломат.

Если бы такое обращение было, то финансовым институтам Мексики пришлось бы изучить его, отметил он.

"Практически в любой стране такие решения принимаются с большой осторожностью и ответственностью. Я думаю, что, если мы хотим двигаться в этом направлении, то первое, что должно произойти — это снижение политического накала", — добавил посол.

Карты системы "Мир" сейчас принимают банки-партнеры в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Интерес к подключению карт "Мир" также проявляют Иран, Индонезия, Египет, Таиланд, Индия, Венесуэла, Маврикий, Нигерия и Эфиопия.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.