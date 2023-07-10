МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске с 1 января 2024 года программы долгосрочных сбережений граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. ЦБ выяснил, где предпочитают хранить свои сбережения россияне

Программа долгосрочных сбережений позволит людям получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности, пояснял премьер-министр Михаил Мишустин.

Это создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, отмечал в свою очередь глава Минфина Антон Силуанов.

Участие в программе долгосрочных сбережений будет добровольным. Для этого необходимо заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) минимум на 15 лет. Допускается заключение договоров с разными НПФ. Граждане будут формировать долгосрочные сбережения самостоятельно за счет собственных взносов и ранее сформированных пенсионных накоплений. Кроме того, вносить средства в рамках программы сможет и работодатель. Долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, но на вдвое большую сумму — 2,8 миллиона рублей.

После 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане смогут получить право на периодические выплаты на срок не менее десяти лет или пожизненно (по выбору участника). При этом средства можно будет забрать и досрочно, однако без потери дохода это можно будет сделать только в особых жизненных ситуациях — для оплаты дорогостоящего лечения участнику программы и в случае потери кормильца. Сбережения граждан по программе можно будет наследовать.

Каждый участник программы сможет получить софинансирование со стороны государства — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после вступления в программу. Однако размер вложений, необходимых для получения максимальной поддержки, варьируется от дохода гражданина. Так, гражданину со среднемесячным доходом до 80 тысяч рублей государство будет доплачивать один рубль за каждый вложенный рубль. При доходе в 80-150 тысяч размер поддержки составит один рубль на два вложенных рубля, а при доходе выше 150 тысяч – один рубль на четыре вложенных рубля.

Правительство РФ будет вправе продлить срок господдержки. Также планируется, что участнику программы может предоставляться вычет по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год при уплате взносов на сумму до 400 тысяч рублей. Однако предполагается, что эта льгота будет содержаться в другой законодательной инициативе, вносящей изменения в Налоговый кодекс.