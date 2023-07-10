МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Федеральное казначейство опубликовало на сайте отчет об исполнении федерального бюджета на 1 июня 2023 года, согласно этим данным, оценка дефицита бюджета РФ за январь-май составила 3,03 триллиона рублей, при этом предварительная оценка Минфина за этот период составила 3,411 триллиона рублей. Минфин назвал источники неучтенных поступлений бюджета России за 2022 год

В начале июня Минфин России предварительно оценил дефицит бюджета в 3,411 триллиона рублей. Объем поступивших доходов в январе-мае составил 9,818 триллиона рублей, что на 19% ниже объема поступлений доходов за аналогичный период 2022 года. Объем расходов федерального бюджета за этот период 2023 года составил 13,229 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.

Согласно данным Федерального казначейства, объем доходов бюджета за январь-май текущего года составил 9,818 триллиона рублей, оставшись на том же уровне, что и в рамках предварительной оценки, а объем расходов — 12,848 триллиона рублей, снизившись на 381 миллиард рублей. Таким образом, уточненная оценка дефицита за четыре месяца текущего года составила 3,03 триллиона рублей.

На прошлой неделе Минфин опубликовал предварительную оценку дефицита федерального бюджета за первое полугодие текущего года. Согласно этим данным, бюджет был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей. Объем поступивших доходов в январе-июне составил 12,381 триллиона рублей, расходы — 14,976 триллиона рублей

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП). Дефицит на текущий год запланирован на уровне 2,925 триллиона рублей. В конце апреля Силуанов сообщил, что Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.