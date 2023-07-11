МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Россияне с начала года выиграли 0,6 миллиарда рублей в моментальные (бестиражные) лотереи, спрос на них активно растет, рассказали РИА Новости в "Национальной лотерее". СМИ: украинский беженец выиграл полмиллиона евро в бельгийскую лотерею

"За первое полугодие 2023 года россияне выиграли 601 миллион рублей в моментальные (бестиражные) лотереи", — отметили в пресс-службе оператора государственных лотерей.

Там добавили, что клиенты в первом полугодии 2023 года приобрели в три раза больше билетов, чем в предыдущие шесть месяцев. Так, спрос и популярность такого вида игро растут.

"Во-первых, участники могут сразу получить результат. Во-вторых, многим нравится процесс стирания защитного слоя в билете. В-третьих, скорость: получаешь позитивные эмоции за очень короткий промежуток времени. Привлекает также возможность сыграть несколько игр в одной, так гораздо интереснее. В моментальной квест-лотерее, например, даже при проигрыше в одной игре сохраняются шансы на выигрыш в другой", — пояснили в "Национальной лотерее".

В пресс-службе подчеркнули, что самый крупный выигрыш в два миллиона рублей получили участники лотереи "Квест" в Москве, Красноярском крае и Волгоградской области, а также участники "Ювелира" из Новосибирской области. В лотереи "Мультимедиа", "Квест. Побег из поезда" и "Стань легендой" главный приз составил миллион рублей.

"За первые шесть месяцев 2023 года участники моментальных лотерей бренда также чаще всего выигрывали крупные призы по 250 и 150 тысяч рублей", — добавили в операторе.