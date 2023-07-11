МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Сбербанк получил чистую прибыль по РСБУ в июне 2023 года в 138,8 миллиарда рублей, в итоге за первое полугодие она составила 727,8 миллиарда рублей, сказано в сообщении кредитной организации. ЦБ может повысить прогноз по прибыли банков, заявила Набиуллина

"Сбербанк заработал 138,8 миллиарда рублей чистой прибыли в июне, рентабельность капитала за месяц составила 28,9%. Чистая прибыль "Сбера" за 6 месяцев 2023 года составила 727,8 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 24,7%", — сказано в релизе.

Отмечается, что на июньские результаты существенное положительное влияние оказала сделка по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG).

Банк не стал приводить динамику в годовом выражении, в прошлом году отчетность была закрытой.