МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Налоговая задолженность российских компаний перед бюджетом – это временное явление, на его росте сказались сложности в экономике страны 2022 года, курс рубля и перестройка бизнес-процессов, сообщили РИА Новости в ФНС. СМИ выяснили, сколько бюджет России недополучил по налогам в 2022 году

Во вторник газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год написала, что российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году на фоне налоговых долгов компаний перед государством.

"Долг действительно вырос, при этом в основном соразмерно базе его возникновения. Показатель DTI (долг к поступлениям) составил 6,1% и остался на уровне 2019 года. Для сравнения, по итогам 2020 года он составлял 6,5%, а в среднем за последние годы он составлял 8,4%. Для понимания — каждый процентный пункт DTI дает динамику долга на 0,4 триллиона рублей", — указали в ФНС.

"На росте долга сказалась сложная экономическая ситуация 2022 года, для многих вызванная санкционными мерами, а также необходимостью быстро перестраивать свои бизнес-процессы. Также на работу бизнеса повлияли котировки курса рубля, переход на постоплатную систему, задержка оплаты по контрактам", — пояснили в ведомстве.

В ФНС указали, что в этот период отмечено снижение платежной дисциплины в три раза — в 2021 году в срок не платили 6,6% сумм, в 2023 — 18% сумм.

В ведомстве напомнили, что для реструктуризации долга предпринимались существенные меры, в том числе полгода действовал мораторий на банкротство, который запрещал не только банкротить, но и начислять пени, осуществлять исполнительные действия —это снизило банкротства предприятий, но при этом перевело их долги в отсроченные взыскания. В то же время был введен мораторий на блокировку счетов, а также на проверки в рамках соблюдения валютного законодательства.

"Образование долга компаний — это временное явление, в дальнейшей перспективе для развития экономики важно поддержать бизнес и не дать ему закрыться", — подчеркнули в ФНС.

Для перевода долга в управляемую реструктуризацию с 1 апреля 2022 года ФНС реализует пилотный проект "Площадка реструктуризации долга". Она позволяет выработать решения по комплексному выводу предприятия из кризиса по задолженности перед бюджетом и иными кредиторами, предотвращая банкротства.

"В рамках этого проекта за прошедший год бизнесу оказано мер поддержки в виде различных форм рассрочки налоговых платежей на сумму более 670 миллиардов рублей. В результате по наступившим срокам графиков платежей в бюджет уже поступило 96 копеек на один рубль рассроченного долга. Таким образом, долг не был переведен в безнадежный ко взысканию долг банкротов (в среднем сейчас взыскивается 3-4 копейки с рубля), сохранена экономика предприятий, рабочие места", — заключили в ФНС.