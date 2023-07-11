ФНС заявила, что долг российских компаний перед бюджетом является временным явлением
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Налоговая задолженность российских компаний перед бюджетом – это временное явление, на его росте сказались сложности в экономике страны 2022 года, курс рубля и перестройка бизнес-процессов, сообщили РИА Новости в ФНС.
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на заключение комитета Госдумы по экономической политике на исполнение бюджета за прошлый год написала, что российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей по налогам в 2022 году на фоне налоговых долгов компаний перед государством.
"Долг действительно вырос, при этом в основном соразмерно базе его возникновения. Показатель DTI (долг к поступлениям) составил 6,1% и остался на уровне 2019 года. Для сравнения, по итогам 2020 года он составлял 6,5%, а в среднем за последние годы он составлял 8,4%. Для понимания — каждый процентный пункт DTI дает динамику долга на 0,4 триллиона рублей", — указали в ФНС.
"На росте долга сказалась сложная экономическая ситуация 2022 года, для многих вызванная санкционными мерами, а также необходимостью быстро перестраивать свои бизнес-процессы. Также на работу бизнеса повлияли котировки курса рубля, переход на постоплатную систему, задержка оплаты по контрактам", — пояснили в ведомстве.
В ФНС указали, что в этот период отмечено снижение платежной дисциплины в три раза — в 2021 году в срок не платили 6,6% сумм, в 2023 — 18% сумм.
В ведомстве напомнили, что для реструктуризации долга предпринимались существенные меры, в том числе полгода действовал мораторий на банкротство, который запрещал не только банкротить, но и начислять пени, осуществлять исполнительные действия —это снизило банкротства предприятий, но при этом перевело их долги в отсроченные взыскания. В то же время был введен мораторий на блокировку счетов, а также на проверки в рамках соблюдения валютного законодательства.
"Образование долга компаний — это временное явление, в дальнейшей перспективе для развития экономики важно поддержать бизнес и не дать ему закрыться", — подчеркнули в ФНС.
Для перевода долга в управляемую реструктуризацию с 1 апреля 2022 года ФНС реализует пилотный проект "Площадка реструктуризации долга". Она позволяет выработать решения по комплексному выводу предприятия из кризиса по задолженности перед бюджетом и иными кредиторами, предотвращая банкротства.
"В рамках этого проекта за прошедший год бизнесу оказано мер поддержки в виде различных форм рассрочки налоговых платежей на сумму более 670 миллиардов рублей. В результате по наступившим срокам графиков платежей в бюджет уже поступило 96 копеек на один рубль рассроченного долга. Таким образом, долг не был переведен в безнадежный ко взысканию долг банкротов (в среднем сейчас взыскивается 3-4 копейки с рубля), сохранена экономика предприятий, рабочие места", — заключили в ФНС.
https://1prime.ru/finance/20230711/841052384.html