МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Доходы РФ от импорта идут выше плана, хорошими темпами, тем не менее экспортные поступления ниже намеченных показателей, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы. Эксперты указали на рост нефтегазовых доходов бюджета России

"Вопрос — что в текущем году? В текущем году ситуация поменялась. У нас доходы от импорта стали даже больше, чем доходы от экспорта. Импорт восстановился более высокими темпами, чем экспортные поступления. Тем не менее плановые доходы от импорта мы перевыполняем, идём хорошими темпами, а по экспорту чуть пока доходы отстают от наших планов", — сказал Силуанов, комментируя вопрос об объемах торговли в прошлом году.

Также министр добавил, что в 2022 году была хорошая внешняя конъюнктура на товары российского экспорта, в первую очередь, энергоресурсы. "Это мы почувствовали через прирост дополнительных нефтегазовых доходов — 2,5 триллиона рублей было получено федеральным бюджетом", — отметил он.

Силуанов добавил, что эти деньги пошли на финансирование тех задач, которые ставил глава государства. "Поэтому хорошей конъюнктурой воспользовались и профинансировали наши расходы, все нефтегазовые и ненефтегазовые были направлены на решение тех задач прошлого года, которые мы вместе решили", — добавил министр.

Как сообщал в конце июня РИА Новости временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов, российский импорт уже практически восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении, физический экспорт "недотягивает" лишь 2%.

В начале марта ФТС России опубликовала данные по торговому обороту РФ за 2022 год. Согласно данным, профицит торгового баланса РФ за прошлый год достиг рекордных 332,377 миллиарда долларов, при этом экспорт вырос на 19,9%, импорт снизился на 11,7%, а внешнеторговый оборот увеличился на 8,1%, до 850,5 миллиарда долларов.