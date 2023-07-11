МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-июнь текущего года снизилось в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 20,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Валютные резервы ЦБ Турции выросли до 108,6 миллиарда долларов

"Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июне 2023 года снизился до 20,2 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне 2022 года составлял 147,6 миллиарда долларов.

"По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений, что было связано в том числе с действием сезонного фактора: объявлением российскими компаниями дивидендов. Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта", — добавляет регулятор.

Во втором квартале года сальдо счета текущих операций уменьшилось до 5,4 миллиарда долларов, сократившись на 63,5% по сравнению с первым кварталом.