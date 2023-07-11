ЦБ назвал профицит текущего счета платежного баланса России в январе — июне
ЦБ: профицит текущего счета платежного баланса России составил 20,2 миллиарда долларов
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-июнь текущего года снизилось в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 20,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июне 2023 года снизился до 20,2 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении регулятора.
Согласно материалам ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июне 2022 года составлял 147,6 миллиарда долларов.
"По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений, что было связано в том числе с действием сезонного фактора: объявлением российскими компаниями дивидендов. Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предшествующих лет при неблагоприятной ценовой конъюнктуре российского экспорта", — добавляет регулятор.
Во втором квартале года сальдо счета текущих операций уменьшилось до 5,4 миллиарда долларов, сократившись на 63,5% по сравнению с первым кварталом.
https://1prime.ru/finance/20230711/841054374.html
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