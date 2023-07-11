МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон об исполнении бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) за 2022 год. В ЦБ не видят перспективы в "разморозке" замороженной части пенсии

Документ, внесенный правительством РФ, предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета фонда за прошлый год по доходам в сумме около 12,478 триллиона рублей (8,5% ВВП), из них 12,426 триллиона в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Расходы ПФР, согласно отчету, составили 11,374 триллиона рублей (7,8% ВВП), из них 11,338 триллиона в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Таким образом, бюджет фонда был исполнен с профицитом в сумме порядка 1,104 триллиона рублей вместо утвержденного ранее законом на 2022 год дефицита в 122,4 миллиарда рублей. При этом исполнение бюджета ПФР за 2022 год по доходам в целом составило 124,4% от утвержденных бюджетных назначений, по расходам – 112%.

Сумма межбюджетных трансфертов, полученных ПФР из федерального бюджета, составила около 6,83 триллиона рублей, из региональных бюджетов – 90 миллиардов. На исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году фондом было направлено 11,22 триллиона рублей.