ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Монетизация программного обеспечения (ПО) через продажу лицензий не будет работать в будущем, нужно менять подход, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак на сессии во время выставки "Иннопром-2023". Минпромторг оценил эффективность промышленной политики российских регионов

"Вопрос не только и не просто в продаже лицензий, коллеги. Продажа лицензий на программный продукт — это прошлый век. Это в будущем, ну поверьте мне, это работать не будет. Никакому вменяемому руководителю предприятий, который строил стратегию на долгий срок, ему вот эта ваша покупка лицензий, она ему совсем не нужна", — сказал Шпак.

Он отметил, что сегодня промышленности нужен сервис, который "можно использовать и платить за факт самого использования". "Все должно быть просто — подошел, кнопку нажал, доступ в среду получил: вот у тебя SAPR, вот у тебя IRP, вот у тебя CAPEX — и начал работать. Решение должно быть комплексным. Вы вот в эту сторону должны смотреть", — сказал замминистра.

По его словам, разработчики должны подходить к программному обеспечению как к услуге, которая обеспечивает, поддерживает, несет сервисную функцию предприятиям.

"И монетизация таким образом разработки, вложение в разработку программного обеспечения, она должна таким образом выстраиваться, на мой взгляд. Мне кажется, за этим будущее", — резюмировал Шпак.