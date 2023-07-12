Депутат Бабаков призвал наделить НФС полномочиями по решениям по ключевой ставке
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Необходимо подготовить поправки в законодательство, согласно которым Национальный финансовый совет (НФС) Банка России будет наделен полномочиями по решениям относительно ключевой ставки, режима валютного контроля, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП).
"Для этого нет смысла создавать новый институт. Необходимо наполнить реальными полномочиями уже существующий Национальный финансовый совет (НФС), где большинство представителей — от Президента РФ, Правительства, палат Федерального собрания. Настало время в короткие сроки подготовить поправки в ФЗ о ЦБ, передающие НФС решение ключевых вопросов — это решения по ключевой ставке, режиме валютного контроля и регулирования, курсу рубля, нормативам регулирования банковской системы", — сказал Бабаков.
Он отметил, что в нынешних условиях необходим постоянно действующий формат по регулированию и согласованию целей и стандартов денежно-кредитной политики, обеспечивающий самый широкий консенсус с прямым подчинением президенту.
В настоящее время решение о ключевой ставке принимает совет директоров Банка России.
В компетенцию НФС сейчас в частности входит рассмотрение годового отчета ЦБ РФ, проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, стратегии развития национальной системы платежных карт, вопросов развития и совершенствования банковской системы и финансового рынка в целом, ежеквартальной информации совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности ЦБ, определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России.
https://1prime.ru/finance/20230712/841062351.html