МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Необходимо подготовить поправки в законодательство, согласно которым Национальный финансовый совет (НФС) Банка России будет наделен полномочиями по решениям относительно ключевой ставки, режима валютного контроля, заявил РИА Новости вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП). Финансист назвал последствия возможного повышения ключевой ставки ЦБ

"Для этого нет смысла создавать новый институт. Необходимо наполнить реальными полномочиями уже существующий Национальный финансовый совет (НФС), где большинство представителей — от Президента РФ, Правительства, палат Федерального собрания. Настало время в короткие сроки подготовить поправки в ФЗ о ЦБ, передающие НФС решение ключевых вопросов — это решения по ключевой ставке, режиме валютного контроля и регулирования, курсу рубля, нормативам регулирования банковской системы", — сказал Бабаков.

Он отметил, что в нынешних условиях необходим постоянно действующий формат по регулированию и согласованию целей и стандартов денежно-кредитной политики, обеспечивающий самый широкий консенсус с прямым подчинением президенту.

В настоящее время решение о ключевой ставке принимает совет директоров Банка России.

В компетенцию НФС сейчас в частности входит рассмотрение годового отчета ЦБ РФ, проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, стратегии развития национальной системы платежных карт, вопросов развития и совершенствования банковской системы и финансового рынка в целом, ежеквартальной информации совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности ЦБ, определение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой финансовой отчетности Банка России.