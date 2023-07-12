МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ по итогу 2023 г может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. В Госдуме утвердили федеральный бюджет за 2022 год

"Экономика подвижная, дефицит тоже может чуть-чуть измениться, но это как в одну, так и другую сторону (от плановых значений — ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос о том, каковы прогнозы относительно дефицита бюджета РФ в текущем году.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП.

На прошлой неделе Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода — федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона.

Дефицит бюджета за январь-май, по предварительной оценке Минфина, составил 3,411 триллиона рублей. Таким образом, за июнь показатель снизился на 816 миллиардов рублей.