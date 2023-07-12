МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ не видит особых рисков исполнения бюджетных обязательств в 2023 году, средства на новые задачи будут найдены, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Силуанов прокомментировал разницу между богатыми и бедными регионами России

"Про этот год — в целом мы выйдем на наши плановые задачи, но каких-то особых рисков исполнения всех наших обязательств у нас нет. Мы все первоочередные обязательства выполним и найдем деньги на новые задачи, которые необходимо решать", — сказал он в ответ на вопрос, в каком объеме потребуется перераспределение бюджетных средств для выполнения обязательств в этом году.

"По следующей трехлетке мы сейчас как раз в правительстве прорабатываем вместе с нашими коллегами по правительству задачи по мобилизации ресурсов. Да, деньги потребуются — как обычно бюджетный процесс всегда идет", — добавил Силуанов.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли не потребуется перераспределение средств в текущем году, министр сказал: "У нас нет каких-то серьезных опасений за исполнение бюджета в части базовых всех решений". "Вообще, у нас проблем нет — мы все сделаем. А в части дополнительных (решений — ред.) ресурсы будут найдены", — заверил он.

По словам Силуанова, текущая ситуация с ценами на нефть и курсом валют позволяет выйти на базовый уровень нефтегазовых доходов, учтенных в бюджете. "Цены на нефть у нас сейчас немножко припали по сравнению с прошлым годом… Доллар подрос в цене, а цены на нефть – снизились. Поэтому, если посмотреть по объему нефтегазовых доходов — кстати говоря, цена на газ тоже припала, и объемы у нас тоже упали, — то есть мы сейчас выходим, будем так говорить, на базовый уровень нефтегазовых доходов, учтенных в бюджете", — сказал он.

По предварительной оценке Минфина, в первом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона. В целом на 2023 год доходы бюджета РФ запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ на текущий год в 2% ВВП.