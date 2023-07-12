РИМ, 12 июл — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" решили оставить российские активы на их территории заблокированными до выплаты Москвой "компенсации" Киеву, следует из совместной декларации G7. Отдали десятину. Как Россия прятала активы, чтобы Запад их не нашел

"В соответствии с нашими соответствующими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, причиненный Украине", — сказано в тексте документа.

В декларации отмечается, что "Группа семи" признает необходимость создания механизма компенсации "Россией нанесенного ущерба".

Лидеры стран-членов Евросоюза в прошлом году поручили Еврокомиссии подготовить предложения для изъятия российского имущества и направления его на восстановление Украины. Отмечалось, что на данный момент законодательной базы для подобных действий нет. В феврале этого года источник в ЕС сообщал, что Европа рассматривает возможность инвестирования активов Банка России в восстановление Украины, но не их конфискацию,

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее назвала блокировку имущества страны воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, провалы попыток Запада "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия по блокировке наших авуаров" становятся очевидными.