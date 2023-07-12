Российское имущество в G7 оставят замороженным до выплаты "компенсации" Украине
РИМ, 12 июл — ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" решили оставить российские активы на их территории заблокированными до выплаты Москвой "компенсации" Киеву, следует из совместной декларации G7.
"В соответствии с нашими соответствующими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся недвижимыми до тех пор, пока Россия не возместит ущерб, причиненный Украине", — сказано в тексте документа.
В декларации отмечается, что "Группа семи" признает необходимость создания механизма компенсации "Россией нанесенного ущерба".
Лидеры стран-членов Евросоюза в прошлом году поручили Еврокомиссии подготовить предложения для изъятия российского имущества и направления его на восстановление Украины. Отмечалось, что на данный момент законодательной базы для подобных действий нет. В феврале этого года источник в ЕС сообщал, что Европа рассматривает возможность инвестирования активов Банка России в восстановление Украины, но не их конфискацию,
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее назвала блокировку имущества страны воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, провалы попыток Запада "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия по блокировке наших авуаров" становятся очевидными.
https://1prime.ru/finance/20230712/841065509.html