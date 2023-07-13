МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Данные Росстата по инфляции в июне подтверждают тезис ЦБ РФ о постепенном усилении ценового давления, на этом фоне регулятор на ближайшем заседании 21 июля может повысить ставку на 50 базисных пунктов – до 8%, а к концу года — до 8,5-9%, полагает директор по инвестициям "Локоинвеста" Дмитрий Полевой. В Госдуме призвали наделить НФС полномочиями по решениям по ставке

"Трехмесячный уровень сезонно-скорректированной инфляции в годовом выражении на уровне 4,9% (и месячный в 6,3%), видимо, будет достаточен для повышения ставки ЦБ в июле на 50 базисных пунктов… С учетом рисков со стороны рубля, внутреннего спроса и бюджета допускаем, что ЦБ базово будет целиться в ставку на уровне 8,5-9% к концу года, хотя часть угроз, волнующих ЦБ, могут и не реализоваться в полной мере", — пишет аналитик в своем обзоре.

В таком сценарии Полевой допускает рост доходности ОФЗ в пределах 75-100 базисных пунктов. Что касается рынка акций, то на него аналитик смотрит с осторожностью, отмечая риски роста налогового бремени и сложности полного переложения растущих издержек производителей в цены, что будет замедлять рост прибыли компаний. "При растущей ставке ЦБ будет автоматически падать и премия за риск акций", — дополнил он.

"Рублю же ставка ЦБ сейчас не помощница – факторы его ослабления имеют низкую "эластичность" по ключевой ставке. Снизить привлекательность валютных инструментов с учетом возросших рисков могло бы лишь более быстрое/резкое ужесточение политики (минимум до 10% и выше), к которому ЦБ (и экономика) вряд ли готовы", — добавил Полевой.

Росстат в среду сообщил, что инфляция в России в июне ускорилась до 0,37% с 0,31% мае, в годовом выражении — до 3,25% с 2,51% месяцем ранее. В начале июля зампред ЦБ Алексей Заботкин говорил, что проинфляционные факторы в России с последнего заседания по ключевой ставке усилились.