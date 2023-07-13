АНКАРА, 13 июл — ПРАЙМ. От Центрального банка Турции ждут повышения ключевой ставки ближе к 20% на заседании 20 июля, минимум — до 18%, правительство также взяло курс на укрепление международных резервов, пишет в четверг местное экономическое издание Dünya. Аналитик ожидает повышения ключевой ставки ЦБ к концу года

ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции не улучшится значительно. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, причем аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем, стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.

"Ожидается, что на заседании 20 июля Центральный банк повысит процентную ставку ближе к 20%. Ожидается повышение ставки минимум до 18% в рамках постепенного подхода", — пишет издание.

Газета отмечает, что проводимые после президентских выборов международные встречи могут способствовать достижению цели по укреплению международных резервов. "Результатом таких встреч обычно становятся соглашения и сотрудничество между странами, способствующие объединению ресурсов. Такое объединение может принимать различные формы, например, свопы или создание региональных механизмов финансирования. Такие инициативы поддерживают международные резервы, обеспечивая дополнительный запас ликвидности в периоды экономического стресса или кризиса", — отмечает издание.

Министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек во вторник сообщил, что резервы Центробанка страны увеличились до 108,6 миллиарда долларов на конец июня с 98,5 миллиарда на конец мая и минфин продолжит поиски новых источников внешних вливаний.