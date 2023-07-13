Правительство субсидирует погашение ипотеки многодетным семьям
Власти направят 15 миллиардов рублей для помощи в погашении ипотеки для многодетных семей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Правительство направит 15 миллиардов рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по погашению ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство дополнительно направит 15 миллиардов рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующий", — сказал Мишустин на совещании кабмина.
По его словам, такие родители смогут получить выплаты в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения займов на жилье.
https://1prime.ru/finance/20230713/841075525.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.