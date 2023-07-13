МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Правительство направит 15 миллиардов рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по погашению ипотечных кредитов многодетным семьям, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Дом.РФ" получит доступ к кредитным историям при секьюритизации ипотеки

"Правительство дополнительно направит 15 миллиардов рублей, чтобы гарантировать выполнение обязательств по ипотечным кредитам для тех семей, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок или последующий", — сказал Мишустин на совещании кабмина.

По его словам, такие родители смогут получить выплаты в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения займов на жилье.