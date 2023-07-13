МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В нацбанке Украины считают, что полный отказ от наличных денег сегодня невозможен. ЦБ отметил сокращение вложений россиян в иностранную наличную валюту

Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма, выступая в Лондоне на конференции по восстановлению Украины, заявил, что украинские власти обсуждают вопрос запрета наличных в стране, что, по их мнению, позволит искоренить коррупцию.

"По нашему мнению, полный отказ от наличных расчетов на Украине сегодня невозможен… Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже при наступлении возможных критических событий", — говорится в ответе регулятора на запрос украинского издания "Экономическая правда".

В нацбанке заявили, что в соответствии с действующим законодательством денежные средства на Украине существуют в наличной (в виде денежных знаков) и безналичной (в виде записей на счетах) формах, однако в регуляторе признали, что работают над введением еще одной формы — цифровых денег или е-гривны. Эта идея на данный момент находится в состоянии пилотного проекта.