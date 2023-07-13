МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 июля составил 347,7 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 33 миллиарда долларов, или на 8,7%, сообщает ЦБ РФ. Освобождение от НДФЛ по прощенным долгам сохранит капитал в России

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2023 года составил 347,7 миллиарда долларов США, снизившись с начала 2023 года на 33 миллиарда долларов США, или на 8,7%. В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг", — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦБ, российский внешний долг по итогам 2006 года составил 313,2 миллиарда долларов, а уже по итогам первого квартала 2007 года вырос до 355,6 миллиарда долларов. Таким образом, текущий уровень долга стал минимальным с конца 2006 года. Впервые до минимального с 2006 года уровня он опустился по итогам первого квартала текущего года, когда составил 354,8 миллиарда долларов.