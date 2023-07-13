МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В рамках заключенного на Всероссийской ярмарке трудоустройства соглашения между Совкомбанком и службой занятости Москвы город получит десятки рабочих мест для опытных и начинающих специалистов, а также соискателей с инвалидностью, сообщили в банке.

В рамках мероприятия Совкомбанк объявил об открытых вакансиях для начинающих и опытных финансовых консультантов, менеджеров по продажам, специалистов по кадрам, экономистов, кредитных аналитиков. Банк уточнил, что рассматривает к трудоустройству соискателей с инвалидностью. Данная инициатива в первую очередь охватывает специалистов в области ИТ, аналитики данных, архивного дела, делопроизводства, контакт-центра и дизайна.

"Совкомбанк предлагает возможности для всех категорий граждан и вакансии как для людей с опытом, так и для начинающих специалистов. Мы также реализуем проект "Инклюзивность", который направлен на привлечение кандидатов с инвалидностью", — рассказала руководитель департамента корпоративных ценностей банка Надия Имаметдинова.

"Наш новый бизнес-партнер сможет воспользоваться лучшими инструментами для эффективного подбора персонала и закрыть десятки позиций, а горожане — выбрать подходящее предложение о работе в одном из крупнейших частных банков", — рассказал директор службы занятости Москвы Андрей Тарасов.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входят 59 офисов трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах "Мои документы". Соискатели старше 50 лет, женщины с детьми, люди с инвалидностью и молодежь могут обратиться в специализированный центр занятости "Моя карьера".