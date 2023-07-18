Банк России выпустит монету, посвященную Виктору Цою
Банк России выпустит памятную монету номиналом три рубля, посвященную Виктору Цою
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Банк России во вторник выпускает в обращение памятную монету номиналом 3 рубля в честь советского рок-музыканта, основателя и солиста группы "Кино" Виктора Цоя, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.
"Банк России 18 июля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Виктора Цоя", — говорится в сообщении.
Диаметр монеты — 39 миллиметров, тираж — 5 тысяч штук. На ее лицевой стороне расположены надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023" и указан номинал монеты — 3 рубля.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени.
Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напоминает ЦБ
https://1prime.ru/finance/20230718/841112756.html
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