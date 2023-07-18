НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июл — ПРАЙМ. Главы Минфинов и управляющие ЦБ стран G20 по итогам третьей встречи в рамках председательства Индии в группе не согласовали совместное заявление из-за разногласий по Украине, принят итоговый документ и резюме председателя. "Совсем обалдели": Медведев ответил на предложение выгнать Россию из G20

"Все министры финансов G20 и управляющие центральными банками согласились с пунктами 1, 4 и пунктами с 6 по 26, а также с приложениями 1 и 2", — отмечается в заявлении по итогам встречи министров.

Там также отмечается, что "Китай заявил, что встреча глав минфинов и управляющих ЦБ стран G20 не является подходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов", а "Россия отмежевалась от статуса этого документа как общего итогового документа из-за ссылок в пунктах 2, 3 и 5".

В упомянутых пунктах содержится упоминание о ситуации на Украине и ее влиянии на мировую экономику, в частности, на инфляцию, цепочки поставок, усиление энергетической и продовольственной нестабильности и повышении рисков для финансовой стабильности.