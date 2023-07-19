МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Дания уведомила РФ о прекращении с 1 января 2024 года действия конвенции между государствами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, говорится в сообщении на сайте министерства финансов России. Россия вышла из Страсбургской конвенции об ответственности за коррупцию

"Королевство Дания нотой от 19 июня 2023 года № 27/23 официально уведомило Российскую Федерацию о денонсации конвенции между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Дания об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 08.02.1996 (далее — конвенция) согласно положениям статьи 29 соглашения", — говорится в сообщении.

Там также добавляется, что в соответствии с вышеуказанной нотой датской стороны конвенция прекращает свое действие с 1 января 2024 года, а именно: в отношении налогов, взимаемых у источника, — по доходам, полученным 1 января или после 1 января 2024 года, а также в отношении других налогов на доходы и налогов на имущество — по налогам, взимаемым в любом налоговом году, начинающемся 1 января или после 1 января 2024 года.