ВАРШАВА, 19 июл — ПРАЙМ. Оппозиция в Польше призвала европейских налогоплательщиков "сброситься" на содержание беженцев с Украины, сообщилглава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. "Это проклятие". В Италии узнали, чем Украина заплатит за щедрость Европы

Отмечается, что на территории республики порживают примерно 1,5 миллиона украинских беженцев. Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM подчеркнул, что граждане Польши "делятся налогами", обеспечивая украинцам социальную поддержку.

На этом фоне политик призвал Евросоюз принять участие в решении проблем мигрантов не только из ближневосточных и африканских стран.

"Европейский союз платит миллиарды евро за то, чтобы беженцы не приезжали в Европу, чтобы остались в Турции. У нас не было гуманитарной катастрофы, мы совершили чудо, и я считаю, что Европейский союз, ибо Польша является частью Европейского союза, должен на это сброситься. Не только польское правительство, не только польский налогоплательщик, но и европейский тоже", — сказал Косиняк-Камыш.