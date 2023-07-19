В Польше призвали налогоплательщиков "сброситься" на украинских беженцев
Польская оппозиция потребовала от Евросоюза "сброситься" на содержание украинских беженцев
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ВАРШАВА, 19 июл — ПРАЙМ. Оппозиция в Польше призвала европейских налогоплательщиков "сброситься" на содержание беженцев с Украины, сообщилглава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш.
Отмечается, что на территории республики порживают примерно 1,5 миллиона украинских беженцев. Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM подчеркнул, что граждане Польши "делятся налогами", обеспечивая украинцам социальную поддержку.
На этом фоне политик призвал Евросоюз принять участие в решении проблем мигрантов не только из ближневосточных и африканских стран.
"Европейский союз платит миллиарды евро за то, чтобы беженцы не приезжали в Европу, чтобы остались в Турции. У нас не было гуманитарной катастрофы, мы совершили чудо, и я считаю, что Европейский союз, ибо Польша является частью Европейского союза, должен на это сброситься. Не только польское правительство, не только польский налогоплательщик, но и европейский тоже", — сказал Косиняк-Камыш.
https://1prime.ru/finance/20230719/841125131.html
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