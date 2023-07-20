МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 2,105 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Российские банки получили право удаленно открывать счета иностранцам

Депозиты банков по сравнению со средой снизились на 141,1 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 5,115 триллиона рублей, добавил регулятор.

Остатки банков на корсчетах по сравнению со средой выросли на 982,3 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе выросли на 934,5 миллиарда рублей и составили 4,778 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.